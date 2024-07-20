Гладков сообщил о 7 пострадавших при обстреле Шебекино

«Ранены семь мирных жителей», — написал Гладков. По его словам, четверо из них получили осколочные ранения после того, как снаряд ударил по территории промышленного предприятия. Еще одна женщина пострадала после прямого попадания снаряда в жилой многоквартирный дом. Раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, им оказывают необходимую помощь.