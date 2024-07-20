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Легковушка влетела в самосвал: Два человека погибли в аварии в Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП в Ардатовском районе 20 июля.

Страшная авария произошла в Ардатовском районе Нижегородской области — здесь легковушка влетела в самосвал. В результате и водитель, и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Выжил только ребенок, находившийся в иномарке.

— В 9:45 20 июля на 224-м километре автодороги Владимир-Муром-Арзамас произошла авария, — говорится в сообщении. — Водитель автомобиля КИА при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю Шахман, ехавшему по главной дороге. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Киа получили смертельные ранения.

Единственным выжившим оказался несовершеннолетний пассажир легковушки. На попутной машине ребенка отвезли Ардатовскую ЦРБ.

— Сейчас на месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении Госавтоинспекции. — Обстоятельства происшествия выясняются.