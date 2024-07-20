Три человека погибли в массовом ДТП на Кубани

В Краснодаре 20 июля произошло массовое ДТП, в котором погибло три человека. Взрослого и двоих подростков, которые находились в автомобилях, участвующих в аварии, госпитализировали. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Авария произошла на 13 км. Ростовского шоссе ориентировочно в 14.30.
По предварительным данным, 66-летний водитель КамАЗа врезался в Nissan, чем спровоцировал столкновения с другими транспортными средствами. Всего в аварии участвовало шесть машин.
Среди погибших — две пассажирки, находящиеся в автомобиле, в который врезался КамАЗ. Также скончался водитель Kia.
— По факту ДТП отделом полиции (п. Калинино) УМВД России по г. Краснодару проводится процессуальная проверка, результаты которой поставлены прокуратурой округа на контроль. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.