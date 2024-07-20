Три человека погибли в массовом ДТП на Кубани

В Краснодаре 20 июля произошло массовое ДТП, в котором погибло три человека. Взрослого и двоих подростков, которые находились в автомобилях, участвующих в аварии, госпитализировали. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.