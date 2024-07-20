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В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В центре украинской столицы неизвестные с помощью экскаваторов снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века, сообщается на странице Департамента охраны культурного наследия Киевской городской госадминистрации в Facebook*.

Источник: РИА "Новости"

«Несанкционированный снос дома Зеленских, по адресу улица (Александра. — Прим. ред.) Конисского, 22, построенного в 1890 году. Департамент изучает все возможные законные шаги и меры реагирования», — говорится в публикации.

Также там назвали снос здания «циничным и дерзким преступлением», поскольку на днях, как они утверждают, общественная организация «Наследие Киев» подала в мэрию пакет документов для присвоения усадьбе статуса достопримечательности.

Украинский «24 канал» сообщает, что на этом месте планируют строительство ЖК «Тургеневъ». В свою очередь телеканал «Общественное» передает, что после инцидента около тысячи человек, в основном молодежь, собрались на акцию протеста под стенами Киевской городской государственной администрации. Они держали плакаты с надписями «достаточно разрушать Киев», «нет произволу Киевсовета», «Новый муравейник не приблизит победу».

Полиция Киева взялась за расследование инцидента и завела уголовное дело.

По данным из открытых источников, усадьба считается одним из старейших зданий столицы, ее построили по заказу купца Василия Малина. В период с 1911 по 1915 год в здании проживала семья состоятельных мещан Зеленских.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

архитектура