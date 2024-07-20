В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века

Украинский «24 канал» сообщает, что на этом месте планируют строительство ЖК «Тургеневъ». В свою очередь телеканал «Общественное» передает, что после инцидента около тысячи человек, в основном молодежь, собрались на акцию протеста под стенами Киевской городской государственной администрации. Они держали плакаты с надписями «достаточно разрушать Киев», «нет произволу Киевсовета», «Новый муравейник не приблизит победу».