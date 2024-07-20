В Петербурге из сейфа в квартире украли десять миллионов рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Неизвестные украли из сейфа в петербургской квартире десять миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Днем в пятницу 59-летний житель дома на проспекте Космонавтов заявил о краже денег из его квартиры.
«На месте происшествия полицейскими установлено, что в период с 14 по 19 июля из квартиры, расположенной на 23-м этаже 24-этажного дома, неизвестные из сейфа похитили десять миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже, полиция ищет причастных к преступлению.