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В Петербурге из сейфа в квартире украли десять миллионов рублей

В Петербурге полиция ищет воров, укравших 10 млн рублей из сейфа в квартире.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Неизвестные украли из сейфа в петербургской квартире десять миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Днем в пятницу 59-летний житель дома на проспекте Космонавтов заявил о краже денег из его квартиры.

«На месте происшествия полицейскими установлено, что в период с 14 по 19 июля из квартиры, расположенной на 23-м этаже 24-этажного дома, неизвестные из сейфа похитили десять миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, полиция ищет причастных к преступлению.