Израиль ударил по Йемену после атаки дрона хуситов в Тель-Авиве

По данным местного Минздрава, в результате атаки есть погибшие и раненые, у нескольких человек тяжелые ожоги. Источник телеканала заявил, что целью ударов были электростанции и дизельные резервуары в провинции Ходейда.
Представитель хуситов (движения «Ансар Аллах») Мухаммед Абдель Салям назвал произошедшее «жестокой израильской агрессией» с целью усилить страдания йеменского народа и заставить Йемен прекратить поддержку Палестины, но он не собирается отказываться от нее.
В израильской армии подтвердили, что истребители нанесли удар «по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Ходейда в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против Государства Израиль за последние месяцы».
Источник американского портала Axios из числа израильских чиновников уточнил, что удар был скоординирован с США и международной коалицией, которая противодействует хуситам. Axios подчеркивает, что это первая атака израильтян по Йемену.
Al Arabiya в X передает, что в атаке участвовало 12 израильских истребителей, на месте удара начался крупный пожар.
Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву беспилотником в ночь на 19 июля. Дрон упал возле американского посольства. В ходе атаки погиб 50-летний мужчина, еще несколько человек пострадали.
Хуситы заявили, что для атаки использовали новый беспилотник «Яффа», которому «удалось прорвать системы обороны противника». Всего было запущено четыре дрона и ракета, не удалось перехватить только один БПЛА, уточнили в Саудовской Аравии. Хуситы пообещали продолжить атаки на Израиль, поскольку они требуют прекращения войны в секторе Газа.