Израиль ударил по Йемену после атаки дрона хуситов в Тель-Авиве

Хуситы заявили, что для атаки использовали новый беспилотник «Яффа», которому «удалось прорвать системы обороны противника». Всего было запущено четыре дрона и ракета, не удалось перехватить только один БПЛА, уточнили в Саудовской Аравии. Хуситы пообещали продолжить атаки на Израиль, поскольку они требуют прекращения войны в секторе Газа.