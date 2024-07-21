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Автобус из Казахстана загорелся на трассе в Республике Алтай

Астана. 20 июля. КазТАГ — Автобус из Казахстана загорелся на трассе в Республике Алтай, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Алтай.

Источник: МЧС России

«В 06.13 поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса на 720 км. а/д Р-256 “Чуйский тракт”, следовавшего по маршруту Астана (Республика Казахстан) — Баян-Углий (Республика Монголия)», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по российскому региону.

В салоне находились 50 человек, в том числе 15 детей, все самостоятельно эвакуировались, погибших и пострадавших нет.

Рейсовый автобус следовал из Астаны в Монголию, но загорелся на Чуйском тракте в Республике Алтай. Пассажиров доставили до пункта временного размещения в селе Иня.