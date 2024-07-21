Подробности зверского убийства молдавской женщины-стоматолога в Румынии: Убийца опознан, он гражданин Молдовы, но уже сбежал в Кишинев

Напомним, что преступление произошло 18 июля. Нашу соотечественницу нашли с перерезанным горлом прямо в офисе, где она работала. Более того, на теле жертвы были обнаружены следы насилия. Страшную находку сделал ее муж, тоже врач, который и позвонил в службу 112.