Подробности зверского убийства молдавской женщины-стоматолога в Румынии: Убийца опознан, он гражданин Молдовы, но уже сбежал в Кишинев

Румынские СМИ публикуют изображение предполагаемого убийцы 41-летней Марины Гаврил, уроженки Молдовы, работавшей стоматологом в румынской Брэиле.
Напомним, что преступление произошло 18 июля. Нашу соотечественницу нашли с перерезанным горлом прямо в офисе, где она работала. Более того, на теле жертвы были обнаружены следы насилия. Страшную находку сделал ее муж, тоже врач, который и позвонил в службу 112.
Судмедэкспертиза заключила, что смерть медика «была насильственной, датирована 16.07.2024 и наступила вследствие острой сердечно-дыхательной недостаточности в результате массивного наружного кровотечения, возникшего в результате резаных и колото-резаных ран шеи».
По некоторым данным убийца уже покинул территорию Румынии. Полиция предполагает, что он также является гражданином Молдовы.
Гаврил владела стоматологическим кабинетом в Брэиле и клиникой в Галаце, которую выкупила у гражданина Молдовы.