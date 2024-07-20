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От масштабного пожара в Омске пострадали 26 домов

Пять из них полностью уничтожены огнём.

Источник: пресс-служба СК

По итогам крупного пожара, произошедшего сегодня на 18-й и 19-й Линиях, возбуждено уголовное дело. Следственное управление Следственного комитета России предполагает, что причиной пожара стала утечка газа из подземного газопровода, который получил повреждения из-за проседания грунта.

Местные жители заметили утечку и вызвали специалистов газовой службы, однако те не смогли справиться с проблемой. В результате газовоздушная смесь взорвалась и подожгла соседний дом. Его хозяин, 59-летний мужчина, погиб, других людей в здании на тот момент не было.

Пламя перекинулось на соседние постройки. К тому моменту, когда его удалось ликвидировать, полностью сгорели пять жилых домов, ещё 21 здание получило повреждения, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованию безопасности людей.

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