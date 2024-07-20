От масштабного пожара в Омске пострадали 26 домов

Местные жители заметили утечку и вызвали специалистов газовой службы, однако те не смогли справиться с проблемой. В результате газовоздушная смесь взорвалась и подожгла соседний дом. Его хозяин, 59-летний мужчина, погиб, других людей в здании на тот момент не было.