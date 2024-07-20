Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на реке под Самарой

САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Три человека находятся в среднетяжелом состоянии, двое — в тяжелом после столкновения пассажирского судна с моторной лодкой под Самарой, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.
Ранее в региональном главном управлении МЧС России сообщили, что в 15.00 мск получили сообщение об инциденте на реке Волге вблизи Самары. По их данным, в районе базы отдыха «Чайка» в Красноглинском районе столкнулись пассажирское судно «Валдай» и легкомоторная лодка.
«В результате происшествия пострадали пять человек. Они госпитализированы, находятся под наблюдением медицинских работников, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние трех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии», — сообщили в региональном минздраве.
Следователи проверяют действия речников на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта), сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале. Обстоятельства происшествия также устанавливает Куйбышевская транспортная прокуратура, отметила в своем Telegram-канале Приволжская транспортная прокуратура.