Минздрав рассказал о состоянии пострадавших на реке под Самарой

Ранее в региональном главном управлении МЧС России сообщили, что в 15.00 мск получили сообщение об инциденте на реке Волге вблизи Самары. По их данным, в районе базы отдыха «Чайка» в Красноглинском районе столкнулись пассажирское судно «Валдай» и легкомоторная лодка.