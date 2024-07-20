Минобороны Армении заявило о взрыве рядом с полигоном

«На полигоне Минобороны [взрыв] (…) не был зафиксирован, он произошел на территории, прилегающей к полигону, погибший —гражданское лицо», — говорится в сообщении.
По информации агентства Sputnik Армения, взрыв произошел на территории медно-молибденового комбината. В результате происшествия погиб сторож. Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян уточнил, что погибшему было 64 года.
Ранее неизвестный мужчина открыл огонь в отделении полиции в Котайкской области Армении. Отмечается, что пострадал сотрудник полиции, а нападавший получил огнестрельное ранение в грудь.