Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Армении заявило о взрыве рядом с полигоном

Рядом с полигоном министерства обороны Армении на юге страны прогремел взрыв. Об этом стало известно из заявления пресс-службы, опубликованного в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«На полигоне Минобороны [взрыв] (…) не был зафиксирован, он произошел на территории, прилегающей к полигону, погибший —гражданское лицо», — говорится в сообщении.

По информации агентства Sputnik Армения, взрыв произошел на территории медно-молибденового комбината. В результате происшествия погиб сторож. Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян уточнил, что погибшему было 64 года.

Ранее неизвестный мужчина открыл огонь в отделении полиции в Котайкской области Армении. Отмечается, что пострадал сотрудник полиции, а нападавший получил огнестрельное ранение в грудь.