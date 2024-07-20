Что известно об атаке ВВС Израиля на порт Ходейды

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам хуситов в районе порта йеменской Ходейды. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), заявив, что налет стал ответом на сотни атак на еврейское государство в последние месяцы.