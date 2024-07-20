Что известно об атаке ВВС Израиля на порт Ходейды

Телеканал Al Masirah указал, что в атаке участвовали 12 самолетов ВВС Израиля. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Подробности атаки
- Вечером 20 июля несколько нефтяных объектов, расположенных в порту йеменского города Ходейда, подверглись удару с воздуха. По информации канала Al Masirah, целью атаки на Ходейду стали нефтяные объекты на территории порта.
- Согласно данным официальных источников, которые приводит телеканал, атаку совершил Израиль.
- ВВС Израиля задействовали не менее 12 самолетов в налете на порт.
- Израильские истребители нанесли удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Погибшие и пострадавшие
- По информации телеканала Al Masirah, по меньшей мере три человека погибли в результате атаки. Еще 15 пострадали.
Удар по Тель-Авиву
- Военный представитель движения Яхья Сариа сообщил, что в ночь на 19 июля йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по Тель-Авиву с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
- Для атаки на город хуситы использовали новый БПЛА под названием «Яффо», который, по утверждению мятежников, может обходить системы ПВО противника.
- В результате удара погиб один мирный гражданин, восемь получили легкие ранения.
- Инцидент произошел в 150 метрах от здания консульства США.
- Израильские военные полагают, что ночной удар по центру Тель-Авива был нанесен модифицированным иранским беспилотником, запущенным из Йемена.
- После этого глава Минобороны Израиля Йоав Галант распорядился усилить противовоздушную оборону по всей стране. В армии ведется расследование, чтобы установить, по какой причине аппарат не был выявлен силами ПВО и почему не была объявлена воздушная тревога.
- Нетаньяху провел оперативное совещание с силовым блоком после удара по Тель-Авиву.