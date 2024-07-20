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Что известно об атаке ВВС Израиля на порт Ходейды

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам хуситов в районе порта йеменской Ходейды. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), заявив, что налет стал ответом на сотни атак на еврейское государство в последние месяцы.

Телеканал Al Masirah указал, что в атаке участвовали 12 самолетов ВВС Израиля. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Подробности атаки

  • Вечером 20 июля несколько нефтяных объектов, расположенных в порту йеменского города Ходейда, подверглись удару с воздуха. По информации канала Al Masirah, целью атаки на Ходейду стали нефтяные объекты на территории порта.
  • Согласно данным официальных источников, которые приводит телеканал, атаку совершил Израиль.
  • ВВС Израиля задействовали не менее 12 самолетов в налете на порт.
  • Израильские истребители нанесли удары по военным объектам хуситов в районе порта Ходейды в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Погибшие и пострадавшие

  • По информации телеканала Al Masirah, по меньшей мере три человека погибли в результате атаки. Еще 15 пострадали.

Удар по Тель-Авиву

  • Военный представитель движения Яхья Сариа сообщил, что в ночь на 19 июля йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по Тель-Авиву с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
  • Для атаки на город хуситы использовали новый БПЛА под названием «Яффо», который, по утверждению мятежников, может обходить системы ПВО противника.
  • В результате удара погиб один мирный гражданин, восемь получили легкие ранения.
  • Инцидент произошел в 150 метрах от здания консульства США.
  • Израильские военные полагают, что ночной удар по центру Тель-Авива был нанесен модифицированным иранским беспилотником, запущенным из Йемена.
  • После этого глава Минобороны Израиля Йоав Галант распорядился усилить противовоздушную оборону по всей стране. В армии ведется расследование, чтобы установить, по какой причине аппарат не был выявлен силами ПВО и почему не была объявлена воздушная тревога.
  • Нетаньяху провел оперативное совещание с силовым блоком после удара по Тель-Авиву.