Бастрыкин поручил проверить призывы украинца убивать русских

Фарион была депутатом Верховной рады в 2012—2014 годах и членом националистической партии «Свобода» (не прошла в парламент в 2014 году). Она выступала против использования русского языка в стране — в частности, прошлой осенью раскритиковала говорящих на русском военнослужащих ВСУ.