В Нижнем Новгороде загорелось мебельное производство

«В Нижнем Новгороде ликвидируют пожар на мебельном производстве. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на территории промышленного предприятия на улице Адмирала Нахимова. По уточненным данным пожар происходит в арендуемом здании по производству мебели. Предварительная площадь пожара составляет порядка 1 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.