В Нижнем Новгороде загорелось мебельное производство

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мебельное производство горит в Нижнем Новгороде на площади около 1 тысячи «квадратов», погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Нижнем Новгороде ликвидируют пожар на мебельном производстве. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на территории промышленного предприятия на улице Адмирала Нахимова. По уточненным данным пожар происходит в арендуемом здании по производству мебели. Предварительная площадь пожара составляет порядка 1 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет, тушение продолжается.