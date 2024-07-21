Из горящего дома в Уфе эвакуировали 70 человек.

В одном из многоквартирных домов на улице Пушкина в Уфе произошел пожар, спасены восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.
«На момент прибытия пожарных происходило горение на кухне трехкомнатной квартиры на третьем этаже в многоэтажном доме, — рассказали спасатели. — По лестничному маршу эвакуированы 70 человек. К сожалению, один мужчина пострадал и был госпитализирован. Горение ликвидировано на площади 12 квадратных метров».
Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.