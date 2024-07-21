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В Башкирии спасли двух человек во время пожара в многоквартирном доме

В Башкирии спасли двух человек во время пожара в многоквартирном доме.

Источник: Башинформ

Два человека спасены во время пожара в многоквартирном доме в Туймазах, сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.

«На момент прибытия пожарных происходило горение пола на кухне квартиры на втором этаже многоквартирного дома. Пожар удалось быстро потушить, не дав ему распространиться, — отметили спасатели. — По лестничному маршу при помощи специальных масок спасены два человека, еще двое эвакуировались самостоятельно. Мужчина 1973 года рождения получил различные ожоги».

К тушению пожара привлекались семь человек и две единицы техники. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

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