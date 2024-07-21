В Башкирии спасли двух человек во время пожара в многоквартирном доме.

«На момент прибытия пожарных происходило горение пола на кухне квартиры на втором этаже многоквартирного дома. Пожар удалось быстро потушить, не дав ему распространиться, — отметили спасатели. — По лестничному маршу при помощи специальных масок спасены два человека, еще двое эвакуировались самостоятельно. Мужчина 1973 года рождения получил различные ожоги».