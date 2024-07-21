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Пьяный водитель повредил семь автомобилей в Минске

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром нетрезвый водитель автомобиля Skoda на улице Панченко, выезжая с прилегающей территории дома № 46, повредил семь припаркованных во дворе автомобилей. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, 52-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,72 промилле алкоголя в его организме.

В отношении нарушителя составлены административные материалы, а его автомобиль помещен на охраняемую стоянку. Работодателю водителя будет направлено уведомительное письмо.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено административное взыскание в размере 200 базовых величин и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.