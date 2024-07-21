Пьяный водитель повредил семь автомобилей в Минске

По предварительным данным, 52-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,72 промилле алкоголя в его организме.
В отношении нарушителя составлены административные материалы, а его автомобиль помещен на охраняемую стоянку. Работодателю водителя будет направлено уведомительное письмо.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено административное взыскание в размере 200 базовых величин и лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.