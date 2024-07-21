Пьяный водитель повредил семь автомобилей в Минске

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром нетрезвый водитель автомобиля Skoda на улице Панченко, выезжая с прилегающей территории дома № 46, повредил семь припаркованных во дворе автомобилей. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.