При украинском обстреле Шебекино загорелись два дома и две машины

По данным губернатора, город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ в субботу днем. Тогда семь мирных жителей были ранены. В городе прямыми попаданиями снарядов выбило окна, повредило балконные плиты, фасады, стены в двух многоквартирных домах. От прямого попадания снаряда на территории промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники.