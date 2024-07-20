При украинском обстреле Шебекино загорелись два дома и две машины

«Город Шебекино подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе в результате прямых попаданий снарядов загорелись два частных дома и два легковых автомобиля. Пожарные расчеты занимаются тушением объектов», — написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что осколками повреждено остекление и фасад в четырех многоквартирных домах. В трех частных домовладениях выбиты окна и в нескольких местах пробита кровля. Также повреждены два автомобиля.
По данным губернатора, город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ в субботу днем. Тогда семь мирных жителей были ранены. В городе прямыми попаданиями снарядов выбило окна, повредило балконные плиты, фасады, стены в двух многоквартирных домах. От прямого попадания снаряда на территории промышленного предприятия повреждены производственное здание, проходная и одна единица спецтехники.