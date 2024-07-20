В Белгородской области обнаружили более 100 суббоеприпасов после обстрелов ВСУ

Ранее в этот день дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью в период с 14:30 до 18:15 мск. Также сообщалось, что пять населенных пунктов Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ, предварительно, пострадавших нет. Также в субботу сообщалось, что при обстреле Шебекино украинской армией пострадали семь человек.