Хуситы пообещали ответить на атаку на порт Ходейды

«Израильская агрессия [на Ходейду] не останется без эффективного ответа “Ансар Аллах” и не помешает дальнейшей поддержки сторонниками движения палестинского народа», — говорится в заявлении, опубликованном телеканалом Al Masirah. Хуситы осудили атаку Израиля по «гражданским объектам, в том числе по резервуарам с дизельным топливом и электростанции», которая привела «к гибели и ранениям мирных граждан».
Проведенная Израилем атака, как отметило «Ансар Аллах», «лишь усилит решимость йеменского народа в поддержке палестинцев». Эта позиция, добавили в движении, «является принципиальной и мы никогда от нее не отступим». Высший политсовет «Ансар Аллах» призвал йеменцев «продолжать активные действия против израильской и американской агрессии и быть готовыми ко всему».