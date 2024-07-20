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Хуситы пообещали ответить на атаку на порт Ходейды

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Атака израильских ВВС на порт Ходейда не останется без ответа сторонников йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом говорится в специальном заявлении высшего политического совета движения.

Источник: AP 2023

«Израильская агрессия [на Ходейду] не останется без эффективного ответа “Ансар Аллах” и не помешает дальнейшей поддержки сторонниками движения палестинского народа», — говорится в заявлении, опубликованном телеканалом Al Masirah. Хуситы осудили атаку Израиля по «гражданским объектам, в том числе по резервуарам с дизельным топливом и электростанции», которая привела «к гибели и ранениям мирных граждан».

Проведенная Израилем атака, как отметило «Ансар Аллах», «лишь усилит решимость йеменского народа в поддержке палестинцев». Эта позиция, добавили в движении, «является принципиальной и мы никогда от нее не отступим». Высший политсовет «Ансар Аллах» призвал йеменцев «продолжать активные действия против израильской и американской агрессии и быть готовыми ко всему».