СМИ сообщили о гибели воевавшего на стороне ВСУ 22-летнего польского наемника

Ранее, 18 июля, замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк рассказал, что более 30 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, уничтожены в Харьковской области с мая 2024 года. Он уточнил, что сотрудники ВГА продолжают устанавливать иностранных лиц, воюющих на стороне Киева за вознаграждение.