Погибший при ударе ВСУ в Шебекино подросток был боксером

«Иван был воспитанником “Академии спорта”, призером первенства Белгородской области по боксу. Только в этом году забрал документы из академии по окончании девятого класса. В день трагедии юный спортсмен также занимался спортом, был на тренировке, а вечером произошло несчастье», — рассказал глава Федерации бокса Белгородской области Виталий Дунайцев.