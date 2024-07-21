В Хабаровске мотоциклист насмерть сбил женщину и сам попал в больницу

В Хабаровске мотоциклист насмерть сбил женщину-пешехода и травмировался сам. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Авария произошла 21 июля в 4:10 на улице Пионерской. 35-летний водитель мотоцикла Yamaha проезжал через «зебру» и не уступил женщине, которая переходила дорогу. Она не успела отскочить и попала под колёса. Удар от столкновения был таким сильным, что байкер потерял управление и свалился на асфальт.
В результате ДТП пешеход погибла от тяжёлых травм, несовместимых с жизнью. Личность горожанки сейчас устанавливается. Виновника доставили в больницу для обследования.
Как отметили в ГАИ, пешеходный переход, где случилось происшествие, регулировался ночным сигналом — мигающим жёлтым светом.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа», — прокомментировала старший инспектор отделения пропаганды ГАИ УМВД России по городу Хабаровску Яна Степанова.