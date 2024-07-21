В Хабаровске мотоциклист насмерть сбил женщину и сам попал в больницу

Авария произошла 21 июля в 4:10 на улице Пионерской. 35-летний водитель мотоцикла Yamaha проезжал через «зебру» и не уступил женщине, которая переходила дорогу. Она не успела отскочить и попала под колёса. Удар от столкновения был таким сильным, что байкер потерял управление и свалился на асфальт.