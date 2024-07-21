В Приморье мужчина попал по поезд и выжил

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как приморец погиб в свой 52-й день рождения под колесами состава. В пресс-службе транспортной прокуратуры редакции рассказали, что все случилось недалеко от станции Спасск-Дальний. Вероятнее всего мужчина хотел сократить путь домой, но выбрал небезопасный маршрут.