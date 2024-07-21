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В Приморье мужчина попал по поезд и выжил

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке, в районе улицы Чапаева на железнодорожных путях на мужчину наехал поезд. Почему-то на звуковые сигналы транспорта человек не реагировал. Каким-то чудом невнимательный пешеход выжил. Его с множеством травм доставили в больницу, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В произошедшем разбираются специалисты транспортной прокуратуры края. Выяснилось, что машинисту пришлось экстренно затормозить поезд, но даже это не помогло избежать столкновения. Все просьбы покинуть ж/д пути мужчина игнорировал.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как приморец погиб в свой 52-й день рождения под колесами состава. В пресс-службе транспортной прокуратуры редакции рассказали, что все случилось недалеко от станции Спасск-Дальний. Вероятнее всего мужчина хотел сократить путь домой, но выбрал небезопасный маршрут.

несчастный случай