В Приморье мужчина попал по поезд и выжил

Во Владивостоке, в районе улицы Чапаева на железнодорожных путях на мужчину наехал поезд. Почему-то на звуковые сигналы транспорта человек не реагировал. Каким-то чудом невнимательный пешеход выжил. Его с множеством травм доставили в больницу, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В произошедшем разбираются специалисты транспортной прокуратуры края. Выяснилось, что машинисту пришлось экстренно затормозить поезд, но даже это не помогло избежать столкновения. Все просьбы покинуть ж/д пути мужчина игнорировал.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как приморец погиб в свой 52-й день рождения под колесами состава. В пресс-службе транспортной прокуратуры редакции рассказали, что все случилось недалеко от станции Спасск-Дальний. Вероятнее всего мужчина хотел сократить путь домой, но выбрал небезопасный маршрут.