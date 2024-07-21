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Большегруз со сломанными тормозами устроил массовое ДТП во Владивостоке

В аварии столкнулись четыре автомобиля.

Источник: РИА "Новости"

Во Владивостоке, в районе ТЭЦ 2 столкнулись четыре машины. Виновником аварии оказался большегруз, у которого отказали тормоза, когда он выехал на спуск к перекрестку у улицы Сахалинская, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По информации аварийных комиссаров, обошлось без жертв. Рулевой большегруза не превышал скорость, это сыграло роль в том, что после столкновения, никто из водителей не погиб, хотя все три машины получили значительные повреждения. Видео с места ДТП мы опубликовали в нашем telegram-канале.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке произошло массовое ДТП из-за водителя, который уснул за рулем. При этом врезался молодой человек в четыре машины. Он получил травмы, потребовалась медицинская помощь. Больше никто не пострадал: в припаркованных транспортных средствах людей не было.