Большегруз со сломанными тормозами устроил массовое ДТП во Владивостоке

По информации аварийных комиссаров, обошлось без жертв. Рулевой большегруза не превышал скорость, это сыграло роль в том, что после столкновения, никто из водителей не погиб, хотя все три машины получили значительные повреждения. Видео с места ДТП мы опубликовали в нашем telegram-канале.