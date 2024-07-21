Мужчина утонул возле речного вокзала в Хабаровске

Трагедия произошла вечером 20 июля. Неустановленный мужчина решил искупаться в районе речного вокзала, но пошёл ко дну и не смог выплыть на берег. Испуганные очевидцы вызвали экстренные службы.
«На месте работали краевые спасатели, спасатели поисково-спасательного отряда села Ракитное и сотрудники центра ГИМС. Поиски результатов не принесли, сегодня они продолжаются», — прокомментировала «АиФ-Дальинформ» старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Наталья Шувалова.
Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.