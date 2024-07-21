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Мужчина утонул возле речного вокзала в Хабаровске

В Хабаровске утонул местный житель на центральной набережной, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Источник: Мэрия Хабаровска

Трагедия произошла вечером 20 июля. Неустановленный мужчина решил искупаться в районе речного вокзала, но пошёл ко дну и не смог выплыть на берег. Испуганные очевидцы вызвали экстренные службы.

«На месте работали краевые спасатели, спасатели поисково-спасательного отряда села Ракитное и сотрудники центра ГИМС. Поиски результатов не принесли, сегодня они продолжаются», — прокомментировала «АиФ-Дальинформ» старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Наталья Шувалова.

Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

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