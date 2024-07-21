Подрывник железной дороги под Рязанью надеялся получить за теракт $15 тыс

«В ходе следственных действий Сидики полностью признал вину и раскаялся в содеянном. За совершенный им подрыв украинские спецслужбы, с которыми он ранее связался по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и был завербован, пообещали выплатить ему $15 тыс. Как ни странно, обещанных денег он не получил», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Сидики был задержан российскими силовиками в 2023 году в своей квартире в Рязани, «где ждал от СБУ схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии 1 км от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства». «Сидики с третьего раза удалось совершить подрыв грузового состава с удобрениями, пропустив два поезда с личным составом российских военнослужащих, техникой и вооружением», — отметили в правоохранительных органах.
Сидики обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение тяжкого имущественного ущерба). До задержания проживал в Рязанской области и работал сантехником-электриком в одном из торговых центров Рязани.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). По обвинению в этих преступлениях был задержан Сидики. В ходе допроса он дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб, а в марте 2023 года вернулся в Рязань. В ходе обысков у него были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.