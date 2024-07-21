Минобороны сообщило об уничтожении опорных пунктов и минометов ВСУ

«Работаем на М-46 по разным целям — пехоте, минометам, различным орудиям, в том числе М777. Также контрбатарейная борьба, уничтожение опорных пунктов, срыв ротаций подразделений противника. Вот сегодня ночью отработали. Противник попытался поменять людей. Ночью два раза у нас взводился “пулемет”. Вот и отразили у них ротацию. Они увидели, что по ним работают, в два орудия мы по ним работали, и обратно свернулись. Когда надо накрыть, грубо говоря, квадрат большой площади, бывает два-три орудия работает, бывает один. Заключается в том, что ты каждые 15 секунд выстрел делаешь. То есть без остановки, как автомат, туда отправляешь снаряды», — рассказал командир орудия Даниил, которого цитирует военное ведомство.