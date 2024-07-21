Минобороны показало кадры боевой работы артиллеристов в зоне СВО

«Нашу гаубицу Д-30 ласково называем “Дуняша”. Расчет действует слаженно, то есть все действия отработаны и доведены до автоматизма, каждый знает свое дело. Лично я прошел путь от номера расчета, затем был наводчиком, а в данный момент командир орудия. Работаем по живой силе противника, опорным пунктам, минометным расчетам, бронированной технике. Много уже целей было, их не сосчитать даже», — рассказал командир орудия с позывным Амбал, которого цитирует оборонное ведомство.