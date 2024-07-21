Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны показало кадры боевой работы артиллеристов в зоне СВО

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-30 Западной группировки ВС РФ уничтожили минометчиков и гранатометчиков ВСУ, а также сорвали ротацию украинских подразделений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные расчеты автоматических станковых гранатометов, минометные расчеты противника и сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Выполнив боевые задачи, они помогли мотострелковым подразделениям продвинуться и занять более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Боевые задачи выполняются круглосуточно и в любую погоду.

«Нашу гаубицу Д-30 ласково называем “Дуняша”. Расчет действует слаженно, то есть все действия отработаны и доведены до автоматизма, каждый знает свое дело. Лично я прошел путь от номера расчета, затем был наводчиком, а в данный момент командир орудия. Работаем по живой силе противника, опорным пунктам, минометным расчетам, бронированной технике. Много уже целей было, их не сосчитать даже», — рассказал командир орудия с позывным Амбал, которого цитирует оборонное ведомство.

Отмечается, что помогают бойцам расчеты БПЛА, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара корректируют огонь артиллерии.