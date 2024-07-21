Новая экспозиция в «Тальцах» и фестиваль электронной музыки: чем удивит афиша Иркутска на август 2024

В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» открыли новую экспозицию — «Московский тракт». Она объемная, включает 13 составляющих. В их числе — «Пожарное депо», «Базарная площадь», «Дом-лавка с кабаком», «Волостное правление», «Дом причта», «Почтовая станция». А центр всего этого — дом купца третьей гильдии Воинова из села Кутулик. Он, кстати, связан с именем Александра Вампилова, описавшего этот дом как чайную в пьесе «Прошлым летом в Чулимске». Почтовая станция «Малиновская» расскажет об особенностях перевозки почты и пассажиров по Московскому тракту. В частности, известно, что через нее в 1890 году проезжал Антон Павлович Чехов. Посетить экспозицию можно в любой день недели с 10 утра до 18 вечера, цена взрослого билета — 300 рублей. Помните, кто рано встает — тот в пустые «Тальцы» попадет, обычно к обеду здесь уже много туристов.