В суде рассказали о документах по делу экс-замглавы Минобороны Иванова

«23 апреля 2024 года Иванов Т. В. задержан и в тот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В ходатайстве, представленном в суд, следователем указано, что причастность Иванова к инкриминируемому ему преступлению подтверждается приобщенными в установленном порядке материалами с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов», — отмечается в решении суда.