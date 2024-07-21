Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В суде рассказали о документах по делу экс-замглавы Минобороны Иванова

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к получению взятки в особо крупном размере подтверждается сведениями из налоговой, госконтрактами и прочими документами. Об этом сказано в постановлении суда об аресте бывшего замглавы оборонного ведомства, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«23 апреля 2024 года Иванов Т. В. задержан и в тот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В ходатайстве, представленном в суд, следователем указано, что причастность Иванова к инкриминируемому ему преступлению подтверждается приобщенными в установленном порядке материалами с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов», — отмечается в решении суда.

Вместе с тем указано, что сторона защиты Иванова дала иную оценку его деянию. По мнению адвокатов, в действиях экс-замминистра отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые расценивает следствие как преступные, являются результатом гражданско-правовых отношений. Однако суд согласился с доводами следствия, отметив в своем решении, что доказательств, представленных суду, достаточно для избрания Иванову меры пресечения в виде заключения под стражу.