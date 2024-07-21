Российские военные вызвали огонь на себя, чтобы спасти мирных жителей

Семья Подковыриных (супруги и двое сыновей) проживала в частном секторе Красногоровки.
По словам Марии, семья, находясь в условиях постоянных обстрелов, надеялась на то, что рано или поздно за ними придут. Часть районов Красногоровки уже была с российскими военными. Семья держала связь с жителями освобожденных районов и через них военные знали, что в частном секторе Красногоровки ещё есть мирные, нуждающиеся в эвакуации.
«Мы услышали, что там через забор, приоткрыл, глянул, увидел красные повязки — ребята я гражданский — они сказали (штурмовики) сидите тихонько», — говорит супруг Марии.
Военнослужащие ВС РФ, обнаружив семью, зашли в дом, проверили документы, после начался обстрел со стороны ВСУ. Один из прилетов попал в дальнюю комнату.
«Нас всех повыводили, и спросили — “Вы согласны на эвакуацию?” — конечно согласны. “Тогда собирайте вещи и за вами сейчас группа придет”.
«Они перебежали на другую улицу, чтобы нас не засвечивать, весь огонь взяли на себя, и начался обстрел», — рассказала на видео Мария — жительница Красногоровки, чью семью под обстрелом выводили военнослужащие ВС России.
Как рассказывает супруга, за семьей прибежал один из бойцов штурмового подразделения и сказал, что «будем бежать» несмотря ни на что в сторону многоэтажных районов Красногоровки, где уже были подразделения ВС России с другими мирными жителями.
«Это было самое сложное, домов нет — вся дорога засыпана мусором, ворота, калитки, крыши, шифер, все вот это — ну, естественно, “птички”, обстрел со всех сторон» — эмоционально рассказывает на видео Мария, пережив эвакуацию.
По дороге к «своим», в сопровождении с военными, семья неоднократно пряталась при перебежках то в одном, то в другом строениях: гаражах, сараях, домах, чтобы перевести дыхание. Сопровождающий их военный по рации передал информацию, и семью там уже встречали другие бойцы, оказывая помощь с вещами.
Красногоровка — населенный пункт ДНР, с 1 августа 2014 года находится под оккупацией ВСУ, несмотря на боевые действия в населенном пункте проживают мирные жители, не покинувшие свои жилища и нуждающиеся в эвакуации. Населенный пункт расположен на расстоянии в 26 километров от Донецка.