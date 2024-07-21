Российские военные вызвали огонь на себя, чтобы спасти мирных жителей

По словам Марии, семья, находясь в условиях постоянных обстрелов, надеялась на то, что рано или поздно за ними придут. Часть районов Красногоровки уже была с российскими военными. Семья держала связь с жителями освобожденных районов и через них военные знали, что в частном секторе Красногоровки ещё есть мирные, нуждающиеся в эвакуации.