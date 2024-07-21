Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подразделения 58-й армии используют агитационные снаряды для РСЗО

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Подразделения 58-й армии группировки войск «Днепр» используют агитационные снаряды, в том числе для РСЗО, на ореховском направлении в Запорожской области, призывая военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложить оружие, сообщил журналистам командир взвода РСЗО с позывным Нод.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениям группировки войск “Днепр” ежедневно сдаются в плен военнослужащие ВСУ, понимающие, что это их единственный шанс выжить… Для доведения до украинских солдат информации о возможности и порядке сдачи в плен подразделениями 58-й армии регулярно применяются агитационные боеприпасы и другие методы информирования противника», — рассказал офицер.

Он подчеркнул, что сложившим оружие гарантируется гуманное отношение и возможность в будущем вернуться домой. «Украинское командование пугает их фейками о расстрелах и зверствах русских солдат… Мы стремимся сохранить жизнь украинских военнослужащих, потому что их смерть нужна только их командованию», — сказал Нод.