Подразделения 58-й армии используют агитационные снаряды для РСЗО

Он подчеркнул, что сложившим оружие гарантируется гуманное отношение и возможность в будущем вернуться домой. «Украинское командование пугает их фейками о расстрелах и зверствах русских солдат… Мы стремимся сохранить жизнь украинских военнослужащих, потому что их смерть нужна только их командованию», — сказал Нод.