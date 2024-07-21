Подразделения 58-й армии используют агитационные снаряды для РСЗО

«Подразделениям группировки войск “Днепр” ежедневно сдаются в плен военнослужащие ВСУ, понимающие, что это их единственный шанс выжить… Для доведения до украинских солдат информации о возможности и порядке сдачи в плен подразделениями 58-й армии регулярно применяются агитационные боеприпасы и другие методы информирования противника», — рассказал офицер.
Он подчеркнул, что сложившим оружие гарантируется гуманное отношение и возможность в будущем вернуться домой. «Украинское командование пугает их фейками о расстрелах и зверствах русских солдат… Мы стремимся сохранить жизнь украинских военнослужащих, потому что их смерть нужна только их командованию», — сказал Нод.