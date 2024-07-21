В Приморье три человека пострадали в ДТП с автобусом

«По предварительной информации, автомашина Suzuki SX4 двигалась из Большого Камня в направлении города Фокино. Девушка не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с пассажирским автобусом, следовавшем по маршруту № 204 “Фокино-Большой Камень”. Предварительно, в автобусе находились 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали 2 пассажира автобуса и водитель легкого автомобиля. Пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.