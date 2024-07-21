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В Приморье три человека пострадали в ДТП с автобусом

В Приморье в ДТП опрокинулся на бок автобус, пострадали три человека.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. Три человека пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового авто в ЗАТО Фокино в Приморье, сообщает краевая полиция.

Отмечается, что в полиции поступило сообщение о ДТП с участием пассажирского автобуса Daewoo и легкового автомобиля в районе 82 км автодороги «Артем-Находка-порт Восточный».

«По предварительной информации, автомашина Suzuki SX4 двигалась из Большого Камня в направлении города Фокино. Девушка не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с пассажирским автобусом, следовавшем по маршруту № 204 “Фокино-Большой Камень”. Предварительно, в автобусе находились 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали 2 пассажира автобуса и водитель легкого автомобиля. Пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.

Краевая полиция организовала проверку по факту инцидента.