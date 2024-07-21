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Силы ПВО ликвидировали восемь БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью и в акватории Черного моря. Об этом 21 июля сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и пять БПЛА перехвачены в акватории Черного моря», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне, 20 июня, сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. Отмечалось, что дроны сбили в период с 14:30 до 18:15 мск.

В тот же день стало известно, что силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Уточнялось, что попытка террористической атаки с применением дрона самолетного типа была пресечена с 9:30 до 10:15.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.