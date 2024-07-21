Мужчина несколько раз ударил ножом в голову приятеля с курсов гипнотерапии в Иркутской области

26-летнего жителя города Новоуральска Свердловской области обвиняют в покушении на убийство в Иркутской области. Мужчину ждет суд. По версии следствия, 25 февраля текущего года обвиняемый приехал в Тайшет в гости. Его приятелями были супруги, с которыми тот познакомился на онлайн-курсах по гипнотерапии. В квартире у друзей молодой человек употреблял психоактивные вещества. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Приангарью.
— На третьи сутки в результате воздействия запрещенных веществ состояние подозреваемого ухудшилось, — отмечают в Следкоме. — Когда он попытался сообщить об этом кому-то по телефону хозяин квартиры воспрепятствовал этому и между мужчинами началась драка. В какой-то момент гость, вооружившись ножом, решил убить соперника и несколько раз нанес ему удары в область головы.
Находясь в неадекватном состоянии, 26-летний мужчина бросил нож и без одежды выбежал на улицу. Там его задержали полицейские. Увидев раненого мужа, напуганная женщина оперативно вызвала медиков, что и спасло пострадавшему жизнь.
Житель Свердловской области заключен под стражу.