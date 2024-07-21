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Завершены поиски без вести пропавшей 16-летней девушки в Чите

Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в Чите.

Источник: Комсомольская правда

Ушла, но домой не вернулась. Очередная пугающая история исчезновения подростка произошла в Чите. Там 19 июля 16-летняя девушка предупредила близких, что пошла погулять, но через несколько часов перестала выходить на связь. В последний раз ее видели по улице Журавлева.

— Приметы: рост 170−175 сантиметров, волосы черные, глаза серо-голубые. В момент исчезновения была одета в белую блузку и черную юбку, — начали распространять ориентировки в сети.

На поиски девушки тут же бросились полицейские, волонтеры и добровольцы.

Работы проходили почти двое суток. Но 21 июля, в воскресенье, стало известно, что поиски завершены. Подростка нашли. Сообщается, что девушка жива и здорова. При каких обстоятельствах она была обнаружена — неизвестно.