Завершены поиски без вести пропавшей 16-летней девушки в Чите

Ушла, но домой не вернулась. Очередная пугающая история исчезновения подростка произошла в Чите. Там 19 июля 16-летняя девушка предупредила близких, что пошла погулять, но через несколько часов перестала выходить на связь. В последний раз ее видели по улице Журавлева.