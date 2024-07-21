Военкор рассказал о сумевшем вернуться на аэродром подбитом российском самолете

По словам блогера, российский Су-34 на высоте более девяти километров попал под огонь зенитного ракетного комплекса. После удара в самолете началась утечка топлива, из-за чего системы управления могли отказать в любой момент. Несмотря на это, экипаж выполнил свою задачу, сбросив бомбы на позиции украинских войск. После этого Су-34 вернулся на аэродром.