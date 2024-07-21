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14-летний подросток утонул в реке Дон в Ростове-на-Дону

В Ростове 14-летний мальчик утонул во время отдыха с матерью на диком пляже.

Источник: Комсомольская правда

14-летний подросток утонул в реке Дон в Ростове во время купания вблизи необорудованного пляжа. О произошедшей трагедии рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Как уточнили в ведомстве, 20 июля вместе с матерью юноша отдыхал и купался в районе улицы Путевой. В какой-то момент юный пловец внезапно пропал из поля зрения и больше не появился.

— Поиски начали сразу же, когда стало известно о случившемся, но к вечеру того же дня тело еще не было найдено, — рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Жителям и гостям донской столицы напоминают: отдыхать нужно только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и есть все необходимое для первой помощи.

Добавим, безопасными в Ростове считаются три пляжа: муниципальный на Зеленом острове, центральный городской и частный пляж «Карерра». Эти площадки открыты ежедневно с 10 до 20 часов.

Напомним, ранее в районе хутора Калинин из реки Дон подняли тело умершего мужчины.