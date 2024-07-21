«Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Враг пытался атаковать Крым. Осколки снарядов упали вдали от населённых пунктов, жертв и пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировано», — написал Сальдо.
ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью, враг пытался атаковать Крым, осколки снарядов упали вдали от населённых пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.