Йеменские хуситы заявили об ударах по Израилю и американскому судну

«Ракетные подразделения йеменских вооруженных сил (хуситов — ред.) выполнили… операцию, в ходе которой нанесли удары по важным целям в районе Умм-ар-Рашраша (Эйлата — ред.)… с помощью баллистических ракет и беспилотников… Военно-морские силы… и ракетные подразделения… провели совместную военную операцию, в ходе которой с помощью баллистических ракет и БПЛА в Красном море был нанесен удар по американскому судну Pumba», — говорится в заявлении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа.
Как отметил Сариа, в ходе операции судно было поражено. Согласно заявлению, атаки были выполнены в ответ на «американо-британско-израильскую агрессию».
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.