Мужчина похитил вещи минчан на 2000 рублей из багажного отделения автобуса

Семья минчан оставила в багажном отделении автобуса чемодан, а когда прибыла в аэропорт, вещей не обнаружила, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В Октябрьское РУВД Минска обратился минчанин, который рассказал, что с семьей добирался до аэропорта на автобусе. Чемодан он оставил в багажном отделении автобуса, а по прибытии не обнаружил своей сумки на прежнем месте.
Милиция выяснила, что вещи еще на автовокзале похитил 67-летний мужчина.
«Он подождал, пока семья сядет в автобус, после чего вытащил чужой чемодан и скрылся», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Сам фигурант пояснил, что был пьян. Теперь ему придется ответить по закону за кражу. Сумма ущерба составила около 2000 рублей.