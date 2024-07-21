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Мужчина похитил вещи минчан на 2000 рублей из багажного отделения автобуса

67-летний мужчина похитил багаж минчан на автовокзале, вытащив его из багажного отделения автобуса.

Источник: Комсомольская правда

Семья минчан оставила в багажном отделении автобуса чемодан, а когда прибыла в аэропорт, вещей не обнаружила, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Октябрьское РУВД Минска обратился минчанин, который рассказал, что с семьей добирался до аэропорта на автобусе. Чемодан он оставил в багажном отделении автобуса, а по прибытии не обнаружил своей сумки на прежнем месте.

Милиция выяснила, что вещи еще на автовокзале похитил 67-летний мужчина.

«Он подождал, пока семья сядет в автобус, после чего вытащил чужой чемодан и скрылся», — рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Сам фигурант пояснил, что был пьян. Теперь ему придется ответить по закону за кражу. Сумма ущерба составила около 2000 рублей.