Пожар произошел на мебельном производстве в Нижнем Новгороде 20 июля

Пожар произошел на мебельном производстве по улице Адмирала Нахимова 20 июля. Об этом сообщили в МЧС Нижегородской области.
Огонь вспыхнул 20 июля в здании мебельного производства на улице Адмирала Нахимова. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.
Сообщается, что пожар произошел на бывшей территории завода АО «РУМО» в 19:11. Пожарные потушили возгорание около 23:00. В его ликвидации участвовало 79 специалистов и 18 единиц техники.
Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств пожара.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 22 лесных пожара произошли в Нижегородской области с начала сезона.