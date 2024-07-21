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Пожар произошел на мебельном производстве в Нижнем Новгороде 20 июля

Сообщается, что пожар произошел на бывшей территории завода АО «РУМО».

Источник: МЧС РФ

Пожар произошел на мебельном производстве по улице Адмирала Нахимова 20 июля. Об этом сообщили в МЧС Нижегородской области.

Огонь вспыхнул 20 июля в здании мебельного производства на улице Адмирала Нахимова. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

Сообщается, что пожар произошел на бывшей территории завода АО «РУМО» в 19:11. Пожарные потушили возгорание около 23:00. В его ликвидации участвовало 79 специалистов и 18 единиц техники.

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств пожара.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 22 лесных пожара произошли в Нижегородской области с начала сезона.

МЧС
пожары