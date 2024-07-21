«Судьба послала его спасти погибавших из полузатопленной машины»: в Красноярском крае сотрудник МЧС ехал на рыбалку и по пути спас троих человек

В июльский выходной сотрудник Специализированной пожарно-спасательной части МЧС Иван Строк вырвался на рыбалку, чтобы отдохнуть от работы. Он направлялся на машине в свои любимые «рыбные» места Сухобузимского района.
Вдруг на его глазах проехавший мимо автомобиль слетел с трассы и, перевернувшись, упал в водоем. Иван бросился в воду спасать людей. Нельзя было терять ни секунды! Салон машины, лежавшей на крыше, затапливало на глазах. Неожиданно оказавшиеся в ловушке люди не могли выбраться сами. Из тех, кто случайно оказался рядом с местом аварии, только он знал, что нужно делать в таких случаях. Как будто судьба специально прислала его на помощь погибавшим!
Ивану удалось быстро вытащить на берег всех, кто был в полузатопленном автомобиле — троих человек. Один из них сильно пострадал: для того, чтобы спасти ему жизнь, нужно было срочно сделать непрямой массаж сердца. И с этой задачей хорошо подготовленный сотрудник МЧС справился успешно.
Вскоре подоспели вызванные на место ДТП «скорая», спасатели и полиция. Пострадавшими занялись врачи. Благодаря тому, что помощь не опоздала ни на секунду, и в критической ситуации все было сделано правильно, попавшие в беду водитель и пассажиры выжили.
20 июля стало известно, что в МЧС по Красноярскому краю обратились родственники спасенных, чтобы поблагодарить Ивана за героический поступок.
Жители края тоже не остались в стороне. Вот какие комментарии они оставляют в социальных сетях под рассказом об этом случае, который не оставил никого равнодушным:
— Так сказать… поехал Иван отдохнуть от работы и не растерялся в такой серьезной ситуации! Простой ГЕРОЙ, живущий среди нас!!!
— Здоровья герою! После таких поступков веришь в настоящих людей!
— Бог послал спасителя людям в нужное место и время! Вот и не верь после этого в счастливые случайные совпадения!