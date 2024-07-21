«Судьба послала его спасти погибавших из полузатопленной машины»: в Красноярском крае сотрудник МЧС ехал на рыбалку и по пути спас троих человек

Вдруг на его глазах проехавший мимо автомобиль слетел с трассы и, перевернувшись, упал в водоем. Иван бросился в воду спасать людей. Нельзя было терять ни секунды! Салон машины, лежавшей на крыше, затапливало на глазах. Неожиданно оказавшиеся в ловушке люди не могли выбраться сами. Из тех, кто случайно оказался рядом с местом аварии, только он знал, что нужно делать в таких случаях. Как будто судьба специально прислала его на помощь погибавшим!