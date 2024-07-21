За сутки в Башкирии сбили двух детей на велосипедах

За сутки в Башкирии автомобили сбили двух детей на велосипедах, сообщает Госкомитет по ЧС.
Первый случай произошел между селами Кинзебулатово и Верхнеиткулово Ишимбайского района. Пострадал восьмилетний мальчик.
Аналогичный случай зарегистрирован в городе Ишимбае: травмы получила 10-летняя велосипедистка.
"Выезжая на дорогу, нужно быть готовым к возможным опасностям, которые могут встретиться на пути. Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге и не стать участником ДТП, нужно соблюдать несложные правила: надевать защитные шлем, очки, не слушать музыку во время велопрогулки, соблюдать правила ПДД.