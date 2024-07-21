«Искандеры-М» поразили два эшелона с личным составом ВСУ в ДНР

«Расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер-М” нанесен групповой ракетный удар с по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ) с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Барвенково в Донецкой Народной Республике», — говорится в релизе.