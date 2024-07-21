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«Искандеры-М» поразили два эшелона с личным составом ВСУ в ДНР

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские комплексы «Искандер-М» поразили два украинских военных эшелона в районе Барвенково на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер-М” нанесен групповой ракетный удар с по двум воинским эшелонам (каждый по 20 платформ) с личным составом и военной техникой подразделений 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Барвенково в Донецкой Народной Республике», — говорится в релизе.

Военное ведомство опубликовало видео с беспилотника «Орлан-10», контролировавшего результаты огневого поражения.

При ударе уничтожены примерно 240 солдат ВСУ и более 60 единиц военной техники, в том числе:

14 бронеавтомобилей MaxxPro;10 боевых бронированных машин Senator; семь бронетранспортеров; две боевые разведывательные машины; пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин;более 20 грузовиков.