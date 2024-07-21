Российские истребители не допустили нарушения госграницы парой В-52Н ВВС США

В результате бомбардировщики ВВС США выполнили разворот от границы, а российские самолеты вернулись на аэродромы базирования. Минобороны подчеркивает, что полет истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.