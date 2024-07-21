Экс-директор «Ленобллеса» арестован за мошенничество

По версии следствия, с 1 июля 2019 года по 11 декабря 2023 года Новиков, занимая должность директора Управления лесами Ленобласти, договорился с Дайнеко о мероприятиях по очистке леса от захламления отходами. Была подготовлена документация для аукциона с требованиями, при которых победителем мог стать исключительно «Балтконд». «Ленобллес» и «Балтконд» заключили контракт на сумму более 44 млн рублей.