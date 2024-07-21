Экс-директор «Ленобллеса» арестован за мошенничество

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Старовойтов заключен под стражу до 18 сентября, Новикову и Дайнеко назначен домашний арест до 18 и 17 сентября соответственно.
По версии следствия, с 1 июля 2019 года по 11 декабря 2023 года Новиков, занимая должность директора Управления лесами Ленобласти, договорился с Дайнеко о мероприятиях по очистке леса от захламления отходами. Была подготовлена документация для аукциона с требованиями, при которых победителем мог стать исключительно «Балтконд». «Ленобллес» и «Балтконд» заключили контракт на сумму более 44 млн рублей.
Часть земель не была очищена, а на некоторых территориях, указанных в контракте, отходы фактически отсутствовали. В акт приемки выполненных работ и справку о стоимости были внесены ложные сведения. Аналогичную схему проводили еще по нескольким контрактам. Объем похищенного оценили в более чем 197 миллионов рублей.
Новиков также подозревается в мошенничестве, связанном с ремонтными работами здания Северо-Западного лесничества — филиала ЛОГКУ «Ленобллес». На этом контракте было похищено не менее 3 миллионов рублей.