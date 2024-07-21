Четыре человека попали в тяжелое лобовое ДТП под Каменцем

В Каменецком районе, что в Брестской области, произошло ДТП, в которое попали четыре человека, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 20 июля около 17:15. 25-летний житель Каменецкого района был за рулем «Audi» и ехал по автодороге Р-102 «Высокое-Каменец-Кобрин».
По предварительной информации, на 29 км трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Peugeot» под управлением 46-летней женщины.
«В результате ДТП оба водителя, а также 23-летняя пассажир “Audi”, 48-летняя пассажир “Peugeot” доставлены в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья», сообщили в УВД.