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Четыре человека попали в тяжелое лобовое ДТП под Каменцем

Четыре человека попали в ДТП под Каменцем.

Источник: УВД Брестского облисполкома

В Каменецком районе, что в Брестской области, произошло ДТП, в которое попали четыре человека, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 20 июля около 17:15. 25-летний житель Каменецкого района был за рулем «Audi» и ехал по автодороге Р-102 «Высокое-Каменец-Кобрин».

По предварительной информации, на 29 км трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Peugeot» под управлением 46-летней женщины.

«В результате ДТП оба водителя, а также 23-летняя пассажир “Audi”, 48-летняя пассажир “Peugeot” доставлены в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья», сообщили в УВД.