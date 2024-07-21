Под Воронежем «скорая» влетела в грузовик

Страшная авария с погибшим и пострадавшими произошла вечером 20 июля в Грибановском районе Воронежской области. Там «скорая» влетела в грузовик.
Около 19.20 на 401-м километре автодороги Р-298 «Курск-Саратов», по предварительной информации полиции, 51-летний водитель машины скорой помощи «Газель» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, из-за чего столкнулся с впереди движущимся «КамАЗом» с прицепом. «Скорая» перевернулась, машину сильно помяло, к тому же, от удара детали «скорой» отлетели в «Хендэ».
В аварии погиб 38-летний пассажир «скорой». Ее водитель, а также еще двое пассажиров — 67-летний мужчина и 71-летняя женщина — получили травмы, их забрала приехавшая на ДТП «скорая».
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства ДТП.