Под Воронежем «скорая» влетела в грузовик

Около 19.20 на 401-м километре автодороги Р-298 «Курск-Саратов», по предварительной информации полиции, 51-летний водитель машины скорой помощи «Газель» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, из-за чего столкнулся с впереди движущимся «КамАЗом» с прицепом. «Скорая» перевернулась, машину сильно помяло, к тому же, от удара детали «скорой» отлетели в «Хендэ».