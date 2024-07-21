Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем «скорая» влетела в грузовик

В аварии на воронежской трассе погиб фельдшер «скорой» и ранены три человека.

Источник: Госавтоинспекции Воронежской области

Страшная авария с погибшим и пострадавшими произошла вечером 20 июля в Грибановском районе Воронежской области. Там «скорая» влетела в грузовик.

Около 19.20 на 401-м километре автодороги Р-298 «Курск-Саратов», по предварительной информации полиции, 51-летний водитель машины скорой помощи «Газель» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, из-за чего столкнулся с впереди движущимся «КамАЗом» с прицепом. «Скорая» перевернулась, машину сильно помяло, к тому же, от удара детали «скорой» отлетели в «Хендэ».

В аварии погиб 38-летний пассажир «скорой». Ее водитель, а также еще двое пассажиров — 67-летний мужчина и 71-летняя женщина — получили травмы, их забрала приехавшая на ДТП «скорая».

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства ДТП.